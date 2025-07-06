نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهندة المغربي تقود مواجهة السنغال والكونغو في افتتاح المجموعة الأولى بأمم إفريقيا للسيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اختيار الحكم الدولية المصرية شاهندة المغربي لقيادة مباراة منتخب السنغال أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، والتي تُقام مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم النسائية، المقامة في المملكة المغربية.

طاقم تحكيم دولي مميز.. مصري وتونسي

ويشهد اللقاء مشاركة طاقم تحكيم دولي متنوع بقيادة مصرية، حيث تتولى يارا عاطف مهمة الحكم المساعد الأول، فيما أسندت مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) إلى المصري حسام حجاج.

كما يضم الطاقم كلًا من:

هدى أفيني (تونس) كمساعد ثانٍ.

دورصاف جانواتي (تونس) حكمًا رابعًا.

أحمد عبد الرزاق (ليبيا) حكمًا رئيسيًا لتقنية الفيديو المساعد.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب البشير بمدينة المحمدية المغربية، وسط ترقب جماهيري كبير، باعتبارها إحدى أبرز مواجهات الافتتاح في البطولة القارية.