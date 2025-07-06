نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جارسيا.. "مغمور" ريال مدريد في صدارة هدافي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم الشاب لنادي ريال مدريد جونزالو جارسيا عن سعادته البالغة بتسجيل الأهداف في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، لكنه أكثر سعادة بصعود فريقه إلى المربع الذهبي.

أحرز غارسيا الهدف الأول للريال خلال فوزه الثمين 3-2 على بروسيا دورتموند، في دور الثمانية للمونديال، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة إلى 4 أهداف.



وقال غارسيا: "تسجيل أربعة أهداف في البطولة أمر رائع، أنا سعيد بتسجيلي هدفًا آخر، لكني أكثر سعادة بالفوز والعمل الجماعي للفريق بأكمله وببلوغ نصف النهائي".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن غارسيا قوله" "كانت تمريرة أردا غولر رائعة، تمامًا مثل تمريرة ترينت ألكسندر أرنولد في المباراة السابقة، طلب منا المدرب استغلال المساحات جيدًا، والحقيقة هي أنه مع تلك الكرة، كل ما كان علي فعله هو تمريرها".

وأشار "التفاصيل هي ما تصنع الفارق، الفوز في كرة القدم يعتمد على التفوق في منطقتي الجزاء، ونحن محظوظون بوجود تيبو كورتوا، أفضل حارس مرمى في العالم، لقد أنقذنا مرات عديدة".

وتقاسم غارسيا صدارة قائمة هدافي النسخة الحالية لمونديال الأندية مع الغيني سيرهو غيراسي، نجم بروسيا دورتموند، الذي أحرز الهدف الثاني للفريق الألماني في اللقاء من ركلة جزاء.

واشترك غارسيا وغيراسي في القمة مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والبرازيلي ماركوس ليوناردو، نجمي بنفيكا البرتغالي والهلال السعودي على الترتيب.

ولا تزال الفرصة مواتية أمام غارسيا (21 عامًا) للانفراد بصدارة هدافي البطولة، التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، في ظل صعود الريال للدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية، حيث يلعب الفريق الملكي مع باريس سان جيرمان، في الوقت الذي ودع خلاله باقي مشاركيه في صدارة الهدافين البطولة.

