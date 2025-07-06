نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فلومينيسي ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلومينينسي البرازيلي مع نظيره تشيلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل 7 يوليو 2025 على ملعب "ميت لايف نيو جيرسي"، وذلك في إطار الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية.

وكان الفريق البرازيلي قد تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد الفوز أمام الهلال بنتيجة 2-1، كما تأهل الفريق الإنجليزي إلى نفس الدور بعد الفوز أمام بالميراس بنفس النتيجة.

موعد مباراة فلومينينسي ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة البداية لمباراة فلومينينسي ضد تشيلسي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فلومينينسي ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية

تذاع مباراة فلومينينسي ضد تشيلسي مساء الثلاثاء المقبل، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 2HD.

