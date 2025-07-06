نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة جمال موسيالا المرعبة أمام باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني مساء الأحد تفاصيل إصابة لاعبه الدولي الشاب جمال موسيالا، والتي تعرّض لها خلال مشاركته في مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان موسيالا قد غادر أرضية الملعب مساء السبت مصابًا، وسط مخاوف كبيرة من الجهاز الفني والطبي للفريق، بعد تدخل عنيف خلال مجريات الشوط الثاني، ليُثير القلق حول مدى جاهزيته لما تبقى من البطولة وكذلك انطلاق الموسم الأوروبي الجديد.

بايرن ميونخ يعلن التشخيص الرسمي للإصابة

ونشر النادي البافاري بيانًا رسميًا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح فيه أن اللاعب أصيب بخلع في الكاحل، إضافة إلى كسر في عظمة الشظية، وهي إصابة تستدعي تدخلًا جراحيًا وستُبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وجاء في بيان النادي: "سيغيب جمال موسيالا لفترة طويلة عقب إصابته بخلع في الكاحل وكسر في الشظية. وقد غادر اللاعب أورلاندو صباح الأحد عائدًا إلى ميونخ، حيث سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة."

موسيالا يغادر أمريكا للعلاج في ألمانيا

وأفاد النادي أن اللاعب سافر صباح الأحد من مدينة أورلاندو – التي تحتضن مباريات البطولة – متجهًا إلى العاصمة البافارية ميونخ، حيث سيبدأ برنامج علاجه وإعادة تأهيله بإشراف الفريق الطبي للنادي. ومن المنتظر أن تُجرى له عملية جراحية خلال الأسبوع الجاري، لتثبيت العظام المتضررة وبدء مرحلة التعافي.