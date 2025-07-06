نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يعود للتدريبات الثلاثاء.. والغموض يحيط بمصير المباراة الودية أمام بريستون بعد وفاة جوتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي سيستأنف تدريباته الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2025/2026، وذلك بعد تأجيل العودة التي كانت مقررة في وقت سابق، نتيجة حالة الحداد التي تعيشها أسرة النادي بعد الوفاة المأساوية للمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا.

ليفربول يعود للتدريبات الثلاثاء المقبل بعد التأجيل بسبب وفاة ديوجو جوتا

وبحسب ما أفادت به صحيفة "ليفربول إيكو"، فإن إدارة النادي قررت تأجيل موعد التجمع الأول للفريق، والذي كان من المقرر أن يبدأ هذا الأسبوع، حدادًا على روح اللاعب البرتغالي، الذي توفي هو وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير مروع وقع بإسبانيا يوم الخميس الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد أرني سلوت قرر استئناف التحضيرات يوم الثلاثاء، بعد التشاور مع اللاعبين والطاقم الفني والطبي، بهدف تجاوز الصدمة النفسية التي خلفها الحادث المفجع.

موقف المباراة الودية أمام بريستون لم يُحسم

وفيما يتعلق بالمباراة الودية المقررة بين ليفربول ونادي بريستون نورث إند يوم الأحد المقبل، أكدت الصحيفة ذاتها أن القرار النهائي بشأن إقامتها في موعدها أو تأجيلها لم يُتخذ بعد.

وأوضحت أن إدارة ليفربول ما زالت تُقيّم الموقف بعناية، وستتخذ قرارها بعد التشاور الكامل مع اللاعبين والجهاز الفني وموظفي النادي، احترامًا للحالة النفسية للفريق بعد رحيل أحد أفراده.

وفي حال قرر ليفربول خوض اللقاء، يعتزم نادي بريستون نورث إند تنظيم وقفة تكريمية لروح اللاعب الراحل ديوجو جوتا، تعبيرًا عن التضامن مع النادي الأحمر وأسرته.