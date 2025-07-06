نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيفا" يُخفض أسعار تذاكر مباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر بشكل رسمي تخفيض أسعار تذاكر مواجهة نصف النهائي المرتقبة بين تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو الجاري.

تخفيض أسعار تذاكر مباراة تشيلسي وفلومينينسي إلى 13 دولارًا

وذكر موقع "ذا أثلتيك" البريطاني أن فيفا خفّض السعر القياسي لتذاكر المباراة إلى 13 دولارًا فقط، بعدما كانت تُباع قبل أيام قليلة مقابل 474 دولارًا للتذكرة الواحدة، وهو ما يعكس انخفاضًا ضخمًا بنسبة تتجاوز 97%، وذلك بعد أن تبيّن ضعف الإقبال الجماهيري مقارنة بالتوقعات المسبقة قبل معرفة طرفي المباراة.

وأوضح التقرير أن هذا التخفيض ليس الأول خلال النسخة الحالية من البطولة، حيث سبق للفيفا أن قام بتعديل أسعار التذاكر في مباريات الدور ربع النهائي، ليصل سعر التذكرة إلى 11.15 دولارًا فقط في مواجهات مثل فلومينينسي أمام الهلال السعودي، وتشيلسي ضد بالميراس البرازيلي، في محاولة واضحة لتحفيز الحضور الجماهيري وإنعاش مدرجات الملاعب.

وأشار التقرير إلى أن الحضور الجماهيري بشكل عام في البطولة لم يكن على المستوى المتوقع، باستثناء مباريات ريال مدريد، التي اعتُبرت استثناءً واضحًا، حيث نجح الفريق الإسباني في جذب أكثر من 60 ألف متفرج في كل من مبارياته الخمس التي خاضها حتى الآن.