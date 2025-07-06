النصر السعودي يفتح باب المفاوضات مع نجم الأهلي.. وينتظر موقف اللاعب

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول بسام الحريجي، لاعب نادي أهلي جدة، ضمن دائرة اهتمامات نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تمهيدًا لضمه إلى صفوف "العالمي" استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

النصر السعودي يفتح باب المفاوضات مع نجم الأهلي

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد تواصلت إدارة النصر مؤخرًا مع اللاعب للاستفسار عن مدى استعداده للانضمام إلى الفريق، ومعرفة موقفه من فكرة الانتقال إلى صفوف النصر خلال "الميركاتو الصيفي" الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن النصر ينتظر رد اللاعب بشكل رسمي، قبل البدء في اتخاذ الخطوات الإدارية والتفاوضية مع إدارة نادي أهلي جدة، في حال أبدى الحريجي رغبته في خوض التجربة الجديدة.

يُذكر أن بسام الحريجي يرتبط بعقد ساري مع نادي أهلي جدة يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026، ما يعني أن أي انتقال محتمل سيحتاج إلى موافقة النادي الحالي، والدخول في مفاوضات مالية لحسم الصفقة.

وتسعى إدارة النصر إلى دعم صفوف الفريق بعناصر محلية مميزة استعدادًا للموسم المقبل، في ظل المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية.