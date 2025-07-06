نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهاجم الأقرب لتعويض رحيل وسام أبو علي عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت العديد من الأخبار والتقارير الصحفية خلال الفترة الماضية بخصوص رحيل اللاعب وسام أبو علي إلى دول الخليج، وتحديدا عبر بوابة الريان القطري أو فريق الوصل الإماراتي.

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصادره بأن اللاعب وسام أبو علي لم يحسم بعد إتمام رحيله عن الفريق حتى الآن، عن الفريق قبل بداية الموسم القادم.

تحسبا لرحيل اللاعب من عدمه، بدأ مسؤولي القلعة الحمراء في تجهيز عدة بدائل في خط الهجوم، والتي ظهرت أو طرحت عبر القنوات الرياضية المصرية أو الصحف الرياضية، أن اللاعب الفلسطيني أسد الحملاوي هو أقرب البدائل لتعويض وسام أبو علي حال رحيله.

ويأتي اللاعب مصطفى محمد ضمن اللاعبين المطروحين على طاولة الأهلي، ولكن لم يتوصل الأهلي إلى إتفاق مع اللاعب حتى الآن، على حد علم دوت الخليج الرياضي من أحد المصادر المقربة من اللاعب.

ومن المقرر أن يستعد فريق الأهلي للموسم الجديد بمعسكر في مدينة طبرقة بدولة تونس، يخوض خلالها 3 مباريات أمام اتحاد قسنطينة والترجي التونسي وفريق النجم الساحلي.

يذكر أن اللاعب محمد شريف عاد إلى صفوف فريق الأهلي في صفقة انتقال حر لمدة خمس سنوات قادمة بداية من الموسم القادم.

