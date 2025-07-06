نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد زوبيميندي.. آرسنال يقترب من حسم صفقة "السفاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي آرسنال الإنجليزي تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، حيث اقترب بشكل كبير من التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، حسب ما أعلنه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

آرسنال يقترب من حسم صفقة فيكتور جيوكيريس

وقال رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إن آرسنال أجرى محادثات متقدمة مع اللاعب خلال الساعات الماضية، وأن الصفقة أصبحت قريبة من الحسم، مؤكدًا أن جيوكيريس قرر عدم العودة إلى تدريبات ناديه البرتغالي، حيث يركز الآن على خطوة الرحيل.

وأوضح رومانو أن المفاوضات بين الناديين لا تزال جارية، دون وجود اتفاق نهائي حتى الآن، إلا أن جميع المؤشرات تشير إلى اقتراب انتقال اللاعب إلى ملعب الإمارات.

ويُعد جيوكيريس أحد أبرز المهاجمين في الدوري البرتغالي خلال الموسم الماضي، وهو ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، قبل أن يتحرك آرسنال بجدية لضمه لتعزيز الخط الأمامي تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وفي سياق متصل، أعلن آرسنال رسميًا في وقت سابق اليوم عن إتمام صفقة ضم اللاعب الدولي الإسباني مارتن زوبيمندي، قادمًا من صفوف ريال سوسيداد، بعقد طويل الأمد.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيديو تقديمي للاعب تحت عنوان: "التحكم بالإيقاع.. مارتن زوبيمندي، مايسترو جديد في فرقة الجانرز"، في إشارة إلى دوره المنتظر في خط الوسط.