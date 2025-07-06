نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في معسكر تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة الأهلي عن استقرار فريق الأهلي لكرة القدم بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، على إقامة معسكر تدريبي في مدينة طبرقة بدولة تونس.

ويستعد فريق الأهلي للموسم الجديد بثلاث مباريات ودية في معسكر تونس، وتقام أمام كل من:

اتحاد قسنطينة يوم 21 يوليو

الترجي التونسي يوم 25 يوليو

ويختتم الأهلي معسكر تونس بمواجهة النجم الساحلي يوم 28 يوليو الجاري.

وقرر خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب العودة من بطولة كأس العالم للأندية، والتي غادرها الأهلي من دور المجموعات.

ويبدأ الأهلي العودة إلى التدريبات استعدادا للموسم المقبل، بداية من الأسبوع القادم، بعد الحصول على راحة لمدة 18 يوما.

يذكر أن فريق الأهلي تعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو قبل انطلاق المونديال في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاض معهم 3 مباريات، تعادل في مباراتين وهزم في مباراة واحدة.

