نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة كبرى.. الأهلي يحدد بديل وسام أبو علي من أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تلقيه عددًا من العروض المغرية من أندية خليجية وأوروبية، تتجاوز قيمتها المالية حاجز الـ10 ملايين دولار.

الأهلي يحدد بديل وسام أبو علي من أوروبا

وكشفت مصادر داخل الأهلي أن من أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب ناديا السد والريان القطريان، إلى جانب عرض آخر من نادٍ عربي لم يُكشف عن هويته، بالإضافة إلى عروض أوروبية تُدرس حاليًا من جانب اللاعب ووكيله.

وفي ضوء قرب رحيل أبو علي، بدأت إدارة التعاقدات في الأهلي وضع عدد من البدائل الهجومية على طاولة المفاوضات، أبرزهم المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، الذي يُعد الهدف الأول للنادي لتعويض رحيل المهاجم الفلسطيني، إلا أن الصفقة تواجه تعقيدات مالية، بعد أن حدد مالك النادي الفرنسي، فالديمار كيتا، مبلغ 10 ملايين يورو للاستغناء عن خدمات اللاعب، وفقًا لتقارير فرنسية.

وبالتوازي، دخل اسم أسد الحملاوي، مهاجم نادي شلوسك فروتسلاو البولندي، ضمن الخيارات المطروحة، خاصة مع رغبة اللاعب في الرحيل عن ناديه بعد تلقيه عدة عروض مؤخرًا. ووفقًا للمصادر، فإن صفقة الحملاوي قد تكون الأقرب نظرًا لتوافر شرط جزائي في عقده بقيمة 950 ألف يورو، وهي قيمة مقبولة نسبيًا لإدارة الأهلي.

كما ظهر اسم الفلسطيني يوسف ساليتش، مهاجم كارديف سيتي الويلزي، في الساعات الأخيرة ضمن الترشيحات داخل لجنة التخطيط بالنادي، في إطار المساعي الجادة لتأمين بديل هجومي قوي، حال تأكد مغادرة وسام أبو علي.

وتترقب جماهير الأهلي مصير المهاجم الفلسطيني خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تأكيدات بأن رحيله سيكون مرهونًا بموافقة رسمية من النادي بعد دراسة العروض المقدمة وموقف الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.