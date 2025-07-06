بورتو يعين فاريولي مدربًا جديدًا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي بورتو البرتغالي اليوم الأحد تعيين فرانشيسكو فاريولي‭ ‬مدربًا جديدًا للفريق بعقد يمتد لعامين.

رحل فاريولي، مدرب أياكس أمستردام ونيس السابق، عن الفريق الهولندي في مايو (أيار) بعد ضياع فرصة إحراز لقب الدوري للمرة 37 بسبب انهيار الفريق في أواخر الموسم مما أتاح الفرصة أمام إيندهوفن لانتزاع اللقب في الجولة الأخيرة.



وقاد المدرب الإيطالي فريق نيس لاحتلال المركز الخامس في الدوري الفرنسي في موسم 2023-2024، كما درب فريقي فاتح كاراجومروك وألانيا سبور التركيين.

ويحل المدرب الإيطالي محل مارتن أنسيلمي الذي رحل عن بورتو في وقت سابق من هذا الشهر بعد خروج الفريق من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

واحتل بورتو المركز الثالث في الدوري البرتغالي الموسم الماضي بفارق تسع نقاط خلف البطل سبورتنج لشبونة.