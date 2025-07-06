نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيوكيريش يُبلغ لشبونة بموقفه النهائي من الانتقال إلى آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ السويدي فيكتور جيوكيريش نجم هجوم سبورتنج لشبونة البرتغالي إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فيكتور جيوكيريش يحسم موقفه من الانتقال إلى آرسنال

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية اليوم الأحد، فإن جيوكيريش أبلغ ناديه رسميا بأنه يفضل الانتقال إلى فريق آرسنال رغم تقدم مانشستر يونايتد بعرض مماثل.

وأضافت التقارير، أن اللاعب منح إدارة الجانرز الضوء الأخضر للتفاوض مع ناديه بعدما أتم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية.

وأكدت التقارير، أنه جرى التوصل إلى اتفاق حول انتقال فيكتور جيوكيريش إلى آرسنال مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

ومن المنتظر أن يصل السويدي جيوكيريش إلى لندن خلال الأيام القادمة تمهيدًا للخضوع للكشف الطبي، والانضمام بشكل رسمي إلى الجانرز.

وانضم المهاجم السويدي البالغ من العمر 27 عامًا إل سبورتنج لشبونة في صيف 2023، قادمًا من كوفنتري سيتي الناشط في التامبيونشيب بمقابل 24 مليون يورو.

وقدم فيكتور جيوكيريش موسمًا استثنائيًا مع الفريق البرتغالي خلال العام المنصرم، حيث خاض مع الفريق 51 مباراة، سجل 54 هدفًا، وصنع 10 تمريرات حاسمة.