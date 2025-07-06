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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث طارق يحيى نجم الزمالك السابق، عن تعيين يانيك فيريرا مديرا فنيا جديدا لنادي الزمالك خلفا لأيمن الرمادي.

طارق يحيى: متحفظ على الاساءه للأهلي في ڤيديو تقديم فيريرا

وقال يحيى في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنماج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: متفائل بيانيك فيريرا وشبابه وإنه على دراية بالمنطقة العربية

وأضاف يحيى: يانيك فيريرا يشبه جوزيه جوميز حتى نفس الظروف التي تولى فيها جوميز تدريب الزمالك وحقق بطولات مع الأبيض، واتمنى ان يحقق الطفرة الذي حققها جوزيه جوميز مع الزمالك.

وأردف: لدي تحفظ على فيديو تقديم يانيك فيريرا مثل الملابس وفيريرا كان باين قصير جدا عن الملابس التي يرتديها، وكان من الافضل الابتعاد عن اي شئ يثير الجدل وعدم الإساءة للنادي الأهلي في الفيديو، ولكنه اعلان لطيف وجميل

