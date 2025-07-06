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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن النادي الأهلي، الأهلي بات قريبا للغاية من حسم صفقتي محمد شكري وأحمد هاني لاعبي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كريم رمزي: الزمالك يقترب من التعاقد مع صفقة سوبر من شمال إفريقيا.. وثنائي سيراميكا يقترب من الأهلي

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: رتوش بسيطة للغاية، تفصل الأهلي عن التعاقد مع ثنائي سيراميكا كليوباترا أحمد هاني ومحمد شكري.

وأضاف: أما بالنسبة لتدعيمات الزمالك، فالفلسطيني ادم كايد على وشك الانضمام لنادي الزمالك وربما يتم الإعلان عنه خلال ساعات.

وتابع: الزمالك انهى صفقة احمد شريف مهاجم فريق فاركو، والابيض فاتح خطوط مع زلاكا وبوبو لضم أحدهما من بيراميدز

وواصل: الزمالك يجهز لمفاجآة قوية للتعاقد لاعب قوي من احد دول شمال افريقيا دون الافصاح عن اسم اللاعب، ولكن حسب معلوماتي أن الأبيض سيبرم صفقة قوية مع أحد اللاعبين الأقوياء في شمال إفريقيا

