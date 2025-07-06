نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصدام يتجدد.. رئيس رابطة الليجا يهاجم الفيفا بسبب كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلق خافيير تيبياس رئيس رابطة الليجا تصريحات نارية، يهاجم فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم وبطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.

انطلقت بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الاولى بهذا الشكل الجديد بمشاركة 32 فريق، منتصف يونيو الماضي وتنتهي منتصف يوليو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

كأس العالم للأندية كارثة

قال خافيير تيباس: اللاعبون والدوريات في خلاف، والجداول الزمنية مدمرة، ونظام بيئي لكرة القدم الاحترافية تضرر بشدة، كأس العالم للأندية كارثة حقيقية.

استطاع ريال مدريد الوصول إلى نصف النهائي وسيواجه باريس سان جيرمان، اما اللقاء الثاني سيكون اطرافه تشيلسي وفلومنسي البرازيلي.

