نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي أمام أندية البرازيل.. سجل متوازن وصدامات لا تُنسى في مونديال الأندية قبل موقعة فلومينينسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لخوض مواجهة قوية ضد نظيره فلومينينسي البرازيلي، في تمام العاشرة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

تشيلسي تأهل لنصف نهائي المونديال بعدما أطاح بفريق بالميراس البرازيلي من الدور ربع النهائي بعد الفوز عليه 2-1، بينما صعد فلومينينسي بعد فوزه على الهلال السعودي بالنتيجة ذاتها.

ويمتلك نادي تشيلسي سجلًا متنوعًا في مواجهاته مع الأندية البرازيلية، خاصة ضمن منافسات كأس العالم للأندية، حيث التقى خلال السنوات الأخيرة بعدد من أبرز الأندية في البرازيل، وواجه تحديات صعبة تباينت نتائجها بين الفشل والنجاح.

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد أندية البرازيل

التقى تشيلسي مع الأندية البرازيلية في 4 مواجهات سابقة ببطولة كأس العالم للأندية وجاءت مواجهاته ضد 3 أندية هي (بالميراس "مباراتين" – كورينثيانز "مباراة" – فلامينجو "مباراة").

حقق تشيلسي انتصارين على حساب الأندية البرازيلية، وخسر مباراتين وسجل 5 أهداف، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

أول مواجهة جمعت تشيلسي مع أندية البرازيل في كأس العالم للأندية كانت عام 2012 حيث التقى مع فريق كورينثيانز في نهائي المونديال وخسر البلوز بهدف دون رد.

تجدد الصدام بين تشيلسي والأندية البرازيلية في نهائي كأس العالم للأندية عام 2022 وفاز على بالميراس 2-1 وتوج بلقب البطولة.

في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية خسر تشيلسي 3-1 أمام فلامينجو في دور المجموعات، قبل فوزه على بالميراس 2-1 في الدور ربع النهائي للبطولة ليحجز مكانه في الدور نصف النهائي.

هل ينجح تشيلسي في التفوق على أندية البرازيل والتأهل إلى نهائي المونديال للمرة الثالثة في تاريخه.. أم يكون لـ فلومينينسي رأيًا آخر؟