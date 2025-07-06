نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل قمة مونديال الأندية.. من يتفوق تاريخيًا بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشّاق كرة القدم العالمية إلى قمة منتظرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 9 يوليو 2025 على ملعب "ميتلايف"، في مواجهة تحمل بين طيّاتها عبق المواجهات التاريخية والطموح باللقب العالمي.

ريال مدريد تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعدما تخطى عقبة بوروسيا دورتموند الألماني في الدور ربع النهائي، بينما تأهل باريس سان جيرمان على حساب بايرن ميونخ.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

جمعت ريال مدريد وباريس سان جيرمان 12 مواجهة رسمية حتى الآن، اتسمت جميعها بنديّة كبيرة وتقارب واضح في النتائج، حيث تفوق الملكي في 5 مباريات، مقابل 4 انتصارات للفريق الباريسي، بينما حسم التعادل 3 لقاءات.

سجل لاعبو ريال مدريد 16 هدفًا في شباك باريس سان جيرمان خلال مواجهاتهما السابقة، واستقبلت شباكه 16 هدفًا أيضًا.

ويعد الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق هو هداف مواجهات الفريقين بلا منازع برصيد 5 أهداف، ورغم رحيله عن صفوف الملكي، لكن اسمه لا يزال حاضرًا في ذاكرة الجماهير بسبب مساهماته الحاسمة في هذه المواجهات الكبرى.

نتائج مواجهات ريال مدريد وباريس سان جيرمان

1993 – كأس الاتحاد الأوروبي

• ريال مدريد 1:3 باريس سان جيرمان

• باريس سان جيرمان 1:4 ريال مدريد

1994 – كأس أبطال الكؤوس الأوروبية

• ريال مدريد 1:0 باريس سان جيرمان

• باريس سان جيرمان 1:1 ريال مدريد

2015 – دوري أبطال أوروبا (مرحلة المجموعات)

• باريس سان جيرمان 0:0 ريال مدريد

• ريال مدريد 0:1 باريس سان جيرمان

2018 – دوري أبطال أوروبا (دور الـ16)

• ريال مدريد 1:3 باريس سان جيرمان

• باريس سان جيرمان 2:1 ريال مدريد

2019 – دوري أبطال أوروبا (مرحلة المجموعات)

• باريس سان جيرمان 0:3 ريال مدريد

• ريال مدريد 2:2 باريس سان جيرمان

2022 – دوري أبطال أوروبا (دور الـ16)

• باريس سان جيرمان 0:1 ريال مدريد

• ريال مدريد 1:3 باريس سان جيرمان