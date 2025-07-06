هل تنفجر جماهير مانشستر؟ الشياطين الحمر يستهدفون مهاجمًا مصابًا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد مانشستر يونايتد للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي دومينيك كالفيرت-لوين في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع إيفرتون في يونيو الماضي.

نهاية مشوار في إيفرتون.. وبداية جديدة محتملة

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أنهى فترة امتدت 9 سنوات مع إيفرتون، خاض خلالها 273 مباراة، سجل فيها 71 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

أفضل مواسمه كان في 2020-2021 عندما أحرز 16 هدفًا في الدوري، لكنه عانى لاحقًا من سلسلة إصابات أثّرت على استمراريته وأبعدت الأندية الكبرى عن متابعته.

مانشستر يونايتد يعود للصورة رغم التقارير السابقة

رغم تقارير سابقة رجّحت أن يونايتد غير مهتم بالتوقيع معه، أفادت صحيفة ذا صن أن المدرب روبن أموريم يرغب بشدة في ضم كالفيرت-لوين، وأن النادي بدأ بالفعل محادثات مباشرة مع اللاعب.

الصفقة ممكنة من الناحية المالية بسبب حالة الانتقال الحر، رغم أن المهاجم سيحصل على مكافأة توقيع ضخمة.

العقبة الكبرى: دوره في الفريق

العرض المطروح من مانشستر يونايتد لا يضمن لكالفيرت-لوين مركزًا أساسيًا، بل سيكون المهاجم الثالث أو الرابع في ترتيب الخيارات، خلف أسماء مثل:

راسموس هويلوند

جوشوا زيركزي (إذا تم التعاقد معه)

وربما الناشئ تشيدو أوبى مارتن

مع ذلك، يراهن يونايتد على إقناعه عبر عرض "مربح" يتضمن مكافآت مرتبطة بعدد المشاركات.

هل يستحق كالفيرت-لوين هذه الفرصة؟

رغم مشاكله البدنية، يملك كالفيرت-لوين خبرة كبيرة في البريميرليغ ويُعد مهاجمًا هدّافًا حين يكون في لياقته.

في موسم 2024-2025، سجل 3 أهداف فقط في 26 مباراة، لكنه غاب عن 111 مباراة خلال السنوات الماضية بسبب الإصابات والأمراض.

قد ينجح كلاعب بديل يدخل في اللحظات الحاسمة، دون ضغط اللعب المستمر، وربما يشكل مرشدًا مهمًا لهويلوند أو زيركزي.

اهتمام من فولهام أيضًا

مانشستر يونايتد ليس الفريق الوحيد المهتم بخدمات كالفيرت-لوين، إذ أفادت تقارير بأن فولهام يراقب الوضع ويستعد لتقديم عرض مماثل.