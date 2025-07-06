عاجل.. تحديد مدة غياب جمال موسيالا

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي بايرن ميونخ صدمة قوية بإصابة نجمه الألماني جمال موسيالا، خلال مواجهة باريس سان جيرمان، مساء السبت، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتي انتهت بخسارة الفريق البافاري بهدفين دون رد.

تحديد مدة غياب جمال موسيالا

وجاءت الإصابة نتيجة التحام عنيف داخل منطقة الجزاء مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، تسببت في مغادرة موسيالا الملعب متأثرًا بالألم، وسط حالة من القلق داخل الجهاز الفني بقيادة فينسنت كومباني.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية، أظهرت الفحوصات الطبية الأولية تعرض موسيالا لكسر في الشظية اليسرى، إلى جانب تلف في عدد من الأربطة، ما يرجح غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين 5 و6 أشهر على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن موسيالا قد يضطر للغياب عن جزء كبير من النصف الثاني للموسم الجديد، حتى يستعيد لياقته البدنية بشكل كامل قبل العودة للمشاركة مع الفريق الأول.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس، لا سيما أن النادي الألماني كان قد أعلن مؤخرًا منح موسيالا القميص رقم 10 بداية من موسم 2025/2026، في خطوة تؤكد على مكانته الأساسية في مشروع بايرن المستقبلي.