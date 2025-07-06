دورتموند يؤكد: نريد الاحتفاظ بتشوكويميكا.. ولكن بشروط جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، أن ناديه حريص على استمرار كارني تشوكويميكا لاعب تشيلسي، بعد انتهاء فترة إعارته في ألمانيا.

انتهت مهمة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا رسميًا بعد خروج دورتموند من ربع نهائي كأس العالم للأندية، عقب الخسارة 3-2 أمام ريال مدريد يوم السبت.

دقائق لعب محدودة.. ومستقبل غامض في تشيلسي

لم يشارك تشوكويميكا إلا في آخر 8 دقائق من المباراة ضد ريال مدريد، ولعب فقط ساعة واحدة في البطولة ككل، دون أن يبدأ أي مباراة أساسيًا تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش.

وكان لاعب أستون فيلا السابق قد لعب دورًا هامشيًا أيضًا في النصف الثاني من الموسم الماضي، إذ بدأ مباراة واحدة فقط في الدوري الألماني، وأخرى في دوري أبطال أوروبا.

المنافسة الشرسة مع لاعبين مثل باسكال جروس، جوليان براندت، ومارسيل سابيتزر دفعته للبقاء على دكة البدلاء أغلب الوقت، مما يطرح تساؤلات عن مستقبله في تشيلسي.

كيل: سنناقش مستقبله.. والإعارة قد تكون الحل

رغم ذلك، أكد كيل بعد المباراة في تصريحاته للصحفي بن جاكوبس أن دورتموند مهتم بإبقاء اللاعب:

"تنتهي إعارة كارني اليوم. هذا ما اتفقنا عليه مع تشيلسي. سنجري بالتأكيد المزيد من المناقشات حول وضعه خلال الأيام القليلة المقبلة."

وأضاف:

"انضمامه كان خطوة جيدة. لن يكون الأمر سهلًا، لكننا بالتأكيد سنحاول الاحتفاظ به لأنه لاعب ممتاز. لم نصل بعد إلى مرحلة متقدمة في المحادثات."

كيل ألمح إلى أن الإعارة قد تكون الخيار المفضل: "من الأسهل دائمًا إعارة لاعب بدلًا من شرائه، خاصة في نطاق سعر كارني."

وأوضح: "نحن قريبون جدًا من اللاعب، وهو يحب دورتموند. لكن لا شيء سيحدث يوم الاثنين أو الثلاثاء. الأمر سيستغرق بضعة أيام أخرى."

ماذا حدث لبند الشراء؟

عندما أُبرمت صفقة الإعارة في يناير، تضمن الاتفاق بين تشيلسي ودورتموند بندًا يتيح للأخير شراء اللاعب مقابل 35 مليون يورو (30.2 مليون جنيه إسترليني).

لكن حسب صحيفة Bild عبر SportWitness، فإن البند كان ساريًا فقط حتى بداية كأس العالم للأندية، وبالتالي لم يعد صالحًا.

ما يعني أن دورتموند بات مجبرًا على التفاوض مجددًا مع تشيلسي إذا أراد شراء اللاعب، أو الاكتفاء بإعارته مرة أخرى.

تشوكويميكا لا يزال مرتبطًا بعقد مع تشيلسي يمتد لثلاث سنوات قادمة، وشارك في 32 مباراة مع الفريق منذ انتقاله من أستون فيلا في 2022 مقابل 18 مليون يورو، سجل خلالها هدفين.