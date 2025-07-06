نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي دون ديلاب وكولويل.. من يعوض الغيابات الحاسمة ضد فلومينينسي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب تشيلسي من تكرار انتصاره في عام 2021، وسيواجه العملاق البرازيلي فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن يجري مدرب البلوز إنزو ماريسكا تغييرات يوم الثلاثاء.

غيابات إجبارية ومنافسة هجومية ساخنة

وسيفتقد النادي اللندني، الذي تغلب على بالميراس في دور الثمانية، إلى خدمات ليام ديلاب وليفي كولويل بسبب الإيقاف بعد أن حصل كلاهما على البطاقة الصفراء الثانية في البطولة في ربع النهائي.

وبالتالي، سيتنافس الوافد الجديد جواو بيدرو مع نيكولاس جاكسون - الذي غاب عن المباراة الأخيرة رغم عودته من الإيقاف لمباراتين - على التشكيلة الأساسية في غياب ديلاب.

يمكن أن يحل توسين أدارابيويو أو جوش أتشيامبونج محل كولويل في خط الدفاع، ولكن تم استبعاد بنوا باديشيلي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال فوز تشيلسي في دور الستة عشر على بنفيكا.

أزمة إصابات.. وغيابات بالجملة في الوسط والهجوم

ويشعر ماريسكا أيضًا بالقلق بشأن القائد ريس جيمس، الذي عانى من إصابة أخرى أثناء الإحماء، وروميو لافيا - الذي لا يزال يعاني من مشكلة عضلية.

في حالة غياب لافيا، قد ينضم إنزو فرنانديز إلى مويسيس كايسيدو في خط الوسط، حيث عاد الإكوادوري الآن إلى اللعب بعد انتهاء فترة إيقافه لمباراة واحدة؛ ومن المرجح أن يفسح أندريه سانتوس المجال له.

وعلى غرار اللاعب الشاب استيفاو - الذي سجل هدفًا ضد ناديه الجديد في آخر مشاركة له - فإن الوافد الجديد جيمي بينوي جيتنز غير مؤهل للمشاركة؛ فكلاهما لعب بالفعل لفريق آخر في بطولة هذا العام.

يبدو مستقبل نوني مادويكي غير مؤكد إلى حد كبير، لذا فإن كريستوفر نكونكو - وهو رحيل محتمل آخر في الصيف - هو المرشح الأوفر حظًا للانضمام إلى بيدرو نيتو وكول بالمر خلف المهاجم الوحيد للبلوز.

التشكيلة المتوقعة لتشيلسي أمام فلومينينسي

التشكيلة المحتملة:

سانشيز؛ غوستو، توسين، تشالوبا، كوكوريلا؛ فرنانديز، كايسيدو؛ نيتو، بالمر، نكونكو؛ بيدرو