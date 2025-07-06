نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رودريجو يختار أرسنال.. والقرار في يد أرتيتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رودريجو مهاجم ريال مدريد جعل نادي أرسنال "أولوية مطلقة" في حال رحيله عن ملعب سانتياغو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومرة أخرى تم تجاهل الدولي البرازيلي في التشكيلة الأساسية خلال الفوز 3-2 على بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية يوم السبت، حيث تم تفضيل جونزالو جارسيا وأردا جولر وفينيسيوس جونيور.

وواصل جارسيا رد ثقة تشابي ألونسو فيه بهدفه الرابع في خمس مباريات بكأس العالم للأندية، فيما نزل كيليان مبابي أيضًا من مقاعد البدلاء ليسجل في نهاية فوضوية لدور الثمانية.

ومع عودة مبابي إلى لياقته البدنية ومستوى جارسيا الاستثنائي، من الصعب تصور أن يفرض رودريجو نفسه على التشكيلة الأساسية في نصف النهائي يوم الأربعاء أمام باريس سان جيرمان، وكذلك في أي نهائي محتمل مع تشيلسي أو فلومينينسي.

وتحدث ألونسو باستمرار عن صفات رودريجو عندما سُئل عن المهاجم المرتبط بالانتقال إلى آرسنال، ولكن خلف الأبواب المغلقة، أفادت التقارير أن مدرب ريال مدريد لن يقف في طريقه للمغادرة إذا جاء عرض مناسب.

أولوية رودريجو.. والاهتمام السعودي

حصل نادي أرسنال الآن على الضوء الأخضر الرئيسي للتحرك من أجل نجم سانتوس السابق، حيث يزعم موقع HandofArsenal أن اللاعب يعطي الأولوية للانتقال إلى الإمارات فوق كل شيء آخر.

ويبدو أن المنافسة الرئيسية للجانرز قادمة من المملكة العربية السعودية، لكن الأندية في الشرق الأوسط أُبلغت أن الاختيار الأول لرودريجو هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، لا يزال الأمر يعتمد على موافقة آرسنال أو أي نادٍ إنجليزي آخر على الرسوم مع ريال مدريد، الذي يرتبط بعقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لمدة ثلاثة مواسم أخرى.

ومن المعتقد أن أبطال أوروبا 15 مرة يريدون الحصول على رسوم تبلغ نحو 70 مليون جنيه إسترليني للسماح لرودريجو بالمغادرة، وهو ربح جيد مقارنة بمبلغ 38.9 مليون جنيه إسترليني الذي دفعوه لسانتوس مقابل المهاجم المراهق آنذاك في عام 2019.

على مدار السنوات الست الماضية، سجل رودريجو 68 هدفًا وقدم 51 تمريرة حاسمة في 270 مباراة مع لوس بلانكوس في جميع المسابقات، مسجلًا 14 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في 54 مباراة في موسم 2024-25.

مادويكي يدخل السباق.. وأرسنال يعيد ترتيب أولوياته

ورغم أن رودريجو يبدو أنه يرسل إشارات واضحة إلى أرسنال، إلا أن الجانرز لا يبدو أنهم يضعون اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على رأس القائمة المختصرة بعد الآن.

وبدلًا من ذلك، يُعتقد أن ميكيل أرتيتا وأندريا بيرتا يستكشفان بجدية صفقة مع جناح تشيلسي نوني مادويكي، الذي وافق بالفعل على الشروط الشخصية مع أرسنال بشأن عقد لمدة خمس سنوات.

ومن المتوقع الآن أن يبدأ الجانرز مفاوضات بين الأندية مع تشيلسي، وفي الوقت نفسه، لا يزالون على اتصال بممثلي لاعب كريستال بالاس إبيريشي إيزي.

ومع إدخال مهاجم جديد ضمن خطط النادي، من الصعب تصور أن يقوم أرسنال بمحاولة جادة لضم رودريجو ما لم يغادر جميع من غابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، وإيثان نوانيري المرتبط بالانتقال إلى تشيلسي، في الأسابيع المقبلة.