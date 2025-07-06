نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يعادل إنجاز هنري التاريخي بأداء ساحر في الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سار ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي على خطى تييري هنري بأداء رائع في الفوز 4-1 على مونتريال يوم السبت.

عاد فريق هيرونز إلى منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم لأول مرة منذ خروجه من كأس العالم للأندية على يد باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.

بدأت أمسية ميسي بشكل سيء، حيث تخلى نجم برشلونة السابق عن الكرة عن طريق الخطأ ليتمكن برينس أوسي أووسو لاعب مونتريال من تسجيل هدف الافتتاح المبكر.

لكن النجم الأرجنتيني سرعان ما عوض خطأه، حيث صنع هدف التعادل لزميله تاديو أليندي، قبل أن يسجل هو الآخر هدف الفوز في الدقيقة 40.

حمل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا الكرة إلى منطقة الجزاء قبل أن يخلق مساحة بذكاء لتسديد الكرة إلى داخل المرمى عند القائم البعيد.

ميسي يعادل رقم هنري القياسي في الدوري الأمريكي

وسع تيلاسكو سيغوفيا الفارق لإنتر ميامي عند مرور ساعة من عمر اللقاء، بعدما أطلق تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ولكي لا يتفوق عليه هدف سيغوفيا الذي لا يمكن إيقافه، قدم ميسي مهارة فردية رائعة ليسجل هدفه الثاني في المباراة.

انطلق الفائز بكأس العالم في جولة رائعة من داخل نصف ملعب مونتريال، حيث أخرج العديد من المدافعين من اللعبة بتغيير سريع في الاتجاه قبل أن يتفادى التحدي ويسدد الكرة بقوة في مرمى الحارس جوناثان سيروا.

وحقق ميسي فوزًا ساحقًا وانضم إلى هنري في كتب تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم بأدائه المذهل.

أصبح الدولي الأرجنتيني أول شخص منذ هنري في عام 2012 يسجل هدفين على الأقل ويقدم تمريرة حاسمة واحدة في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكان ميسي قد ساهم في السابق بهدفين وصنع آخر في الفوز على مونتريال في نهاية مايو، قبل أن يسجل خمسة أهداف في الفوز 5-1 على كولومبوس كرو الشهر الماضي.

من حقق هذا الإنجاز أيضًا؟

ميسي هو فقط رابع لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل هدفين على الأقل ويصنع هدفًا في ثلاث مباريات متتالية.

حقق أنتي رازوف هذا الإنجاز مع شيكاغو فاير في 1999، ثم تبعه دييغو سيرنا مع ميامي فيوجن في 2001.

وفي عام 2012، قام تييري هنري بالأمر ذاته خلال ثلاث مباريات متتالية مع نيويورك ريد بولز.

ميسي سجل حتى الآن 12 هدفًا في 14 مباراة في الدوري هذا الموسم مع إنتر ميامي، ليحتل المركز الثالث في جدول الهدافين.

وسيلعب إنتر ميامي مجددًا مساء الأربعاء عندما يواجه نيو إنجلاند ريفولوشن على ملعب جيليت ستاديوم.