نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راشفورد يطرق أبواب الكامب نو.. "مصمم" على الرحيل عن مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن ماركوس راشفورد "عازم" على الانضمام إلى برشلونة هذا الصيف وسيبذل "جهدًا كبيرًا لتسهيل" الانتقال، وفقًا للتقارير.

ويسعى الشياطين الحمر إلى جمع الأموال من أجل ضم المزيد من اللاعبين هذا الصيف، حيث كان المهاجم البرازيلي ماثيوس كونيا - الذي انضم إلى الفريق في صفقة بلغت قيمتها 62.5 مليون جنيه إسترليني من وولفرهامبتون - هو توقيعهم الوحيد في الصيف.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد لديه عدد من اللاعبين الذين لا ينوي الاحتفاظ بهم في الموسم المقبل، وقد كشف أن خمسة منهم أبلغوا الشياطين الحمر الآن بنيتهم الرحيل.

كتب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو على موقع X يوم الجمعة: "أبلغ كل من ماركوس راشفورد، وأنتوني، وأليخاندرو غارناتشو، وتيريل مالاسيا، وجادون سانشو مانشستر يونايتد برغبتهم في الرحيل. وقد أرجأ مانشستر يونايتد موعد عودتهم إلى وقت لاحق من يوليو لإتاحة الوقت لهم لدراسة الحلول بشكل أعمق".

راشفورد لا يزال يضغط من أجل برشلونة

وأعطى رومانو تحديثًا محددًا بشأن مستقبل راشفورد مع استمرار خريج أكاديمية مانشستر يونايتد في الضغط للانضمام إلى عملاق الدوري الإسباني برشلونة.

قال رومانو على قناته على يوتيوب: "ماركوس راشفورد سيكون متحمسًا جدًا للانتقال إلى برشلونة. ماركوس راشفورد منفتح جدًا على هذه الفرصة. لطالما قلت لكم منذ يناير، وأكرر دائمًا، أن راشفورد سيحب الانتقال إلى برشلونة، وهو في الواقع ينتظر انتقال برشلونة لأن لديه العديد من الفرص".

"راشفورد يخسر الرقم 10. لقد تم إبلاغه بذلك قبل 24 ساعة من خلال وكلائه بالطبع، ولكن اسمحوا لي أن أقول إن الأمر لا يقتصر على رغبة ماركوس راشفورد في مغادرة مانشستر يونايتد."

"كل هذا ينبع أيضًا من رغبة مانشستر يونايتد في التخلي عن ماركوس راشفورد منذ يناير، واستمرار هذا الصيف. لذا، ليس راشفورد وحده من يرغب في مغادرة يونايتد، بل هناك أيضًا من يسعى لبيعه أو إيجاد حل له هذا الصيف."

"عندما أقول مانشستر يونايتد، فالمسؤولية تقع على عاتق الإدارة، والمدرب روبن أموريم. لذا، جميع الأطراف تتجه نحو رحيل ماركوس راشفورد."

برشلونة يفعل خطة بديلة بعد فشل صفقة نيكو ويليامز

والآن يصر الصحفي سانتي أونا في موقع "فوت ميركاتو" على أن راشفورد "مستعد لبذل جهد كبير لتسهيل" انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

كتب عونة: "لم ييأس برشلونة من التعاقد مع ماركوس راشفورد. بعد فشل صفقة نيكو ويليامز، فعّل النادي الكتالوني خططه البديلة، ولاعب مانشستر يونايتد واحد منها. المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا، والذي يُقال إنه سيغادر النادي لعدة أسابيع، عازم على الانضمام إلى كاتالونيا."

"وفقًا لأحدث معلوماتنا، ستُجرى مناقشات في الأيام المقبلة بين الشياطين الحمر وبطل إسبانيا لبحث جدوى صفقة محتملة (إعارة + خيار شراء). ووفقًا لمعلوماتنا، فإن الإنجليزي مستعد لبذل جهد كبير لتسهيل الصفقة."