نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يضم زوبيمندي رسميًا.. وقصة إقناعه بدأت من غرفة الملابس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكمل مارتن زوبيمندي انتقاله الذي طال انتظاره إلى أرسنال قادمًا من ريال سوسيداد، وأوضح أن "الجانرز" كانوا على جدول أعماله بمجرد أن قرر مغادرة منطقة الباسك.

انتقال رسمي بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني

انضم زوبيمندي إلى أرسنال مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، بعد 12 شهرًا من رفضه عرضًا للانتقال إلى ليفربول. وقّع اللاعب الإسباني الدولي، البالغ من العمر 26 عامًا، عقدًا مدته خمس سنوات في ملعب الإمارات، واصفًا الخطوة بأنها لحظة فارقة في مسيرته.

ثاني صفقات أرسنال الصيفية

تُعد هذه الصفقة ثاني تعاقدات أرسنال في سوق الانتقالات الصيفية، بعد ضم الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا من تشيلسي مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني. كما أنه ثاني لاعب ينتقل من ريال سوسيداد إلى أرسنال خلال عام، بعد انتقال ميكيل ميرينو الصيف الماضي.

زوبيمندي يختار أسلوب أرسنال

قال زوبيمندي في أول مقابلة له مع النادي: "بمجرد أن اتخذت قرار الرحيل، وجهت أنظاري إلى أرسنال لأنني أعتقد أن أسلوب لعبهم يناسبني."

وأضاف: "إنه فريق شاب، مُحفز وطموح للغاية. لقد أظهروا إمكاناتهم مؤخرًا، وأعتقد أن الأفضل لم يأتِ بعد."

"بمجرد أن تطأ قدمك هنا، تُدرك عظمة هذا النادي وهذا الفريق. لقد اهتم بي أندريا [بيرتا] وميكيل [أرتيتا] بشكل ممتاز، ولم يتركا لديّ أي شك."

دعم من أصدقاء قدامى في الفريق

سبق لزوبيمندي أن لعب إلى جانب نجم أرسنال ميكيل ميرينو وقائد الفريق مارتن أوديجارد.

"لقد لعبتُ العديد من المباريات إلى جانب ميرينو على مر السنين. هذا مهم لأنه سيُسهّل عليّ عملية الانتقال، وأنا متأكد من أنهم سيقدمون لي مساعدة كبيرة."

قواسم مشتركة مع المدرب أرتيتا

نظرًا لأن المدرب ميكيل أرتيتا نشأ في سان سيباستيان ولعب مع أنتيغوكو وسوسيداد، يجد زوبيمندي قواسم مشتركة كثيرة بينهما.

"لدينا الكثير من القواسم المشتركة. نحن من نفس المدينة ولعبنا لنفس الفرق. سيكون لدينا ما نتحدث عنه خارج الملعب، وأنا سعيد بذلك."