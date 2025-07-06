نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيكتور جيوكيريس يتمرد على سبورتنج من أجل أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير أن نادي أرسنال في "محادثات متقدمة" مع سبورتنج لشبونة للتعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، الذي سبق له أن عبّر عن رغبته في الرحيل عن بطل البرتغال والانتقال إلى أرسنال هذا الصيف.

اللاعب يريد أرسنال رغم الاهتمام الأوروبي

يبدو أن قصة مستقبل جيوكيريس شارفت على نهايتها، إذ أفاد موقع "ذا أثليتك" بأن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة.

وكان اللاعب قد وافق سابقًا على شروطه الشخصية مع أرسنال، حيث اتفق الطرفان على عقد لمدة خمس سنوات، مفضلًا الانتقال إلى النادي اللندني على حساب مانشستر يونايتد وعدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

جيوكيريس، البالغ من العمر 27 عامًا، أحرز ما يقرب من 100 هدف في غضون عامين فقط مع سبورتنج، وتحول إلى أحد أكثر المهاجمين فاعلية في كرة القدم العالمية.

الصفقة قد تكون الأغلى في تاريخ السويد

تشير تقارير صحيفة "مايس فوتبول" البرتغالية إلى أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو (69 مليون جنيه إسترليني)، ما قد يجعله أغلى لاعب سويدي في التاريخ، متفوقًا على صفقتي انتقال ألكسندر إيساك إلى نيوكاسل مقابل 63 مليون جنيه، وزلاتان إبراهيموفيتش إلى برشلونة مقابل 57 مليون جنيه.

خلافات مع سبورتنج تهدد بتصعيد الموقف

رغم كل ذلك، فإن سعر اللاعب المطلوب من قبل سبورتنج تسبب في إثارة الجدل، خاصة بعد تقارير عن وجود اتفاق مسبق بين جيوكيريس والنادي يسمح له بالرحيل مقابل مبلغ أقل من قيمة الشرط الجزائي (86 مليون جنيه إسترليني)، وهو ما نفاه رئيس سبورتنج فريدريكو فارانداس.

وردًا على ذلك، هدد جيوكيريس بالدخول في إضراب للضغط من أجل إتمام انتقاله إلى أرسنال، وأخبر النادي البرتغالي بأنه لن يسامحهم إذا ما عرقلوا حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي في أوج مسيرته.

أرقام تهديفية مذهلة

في موسمه الأول مع سبورتنج بعد قدومه من كوفنتري، سجل جيوكيريس 43 هدفًا، قبل أن يتبعها بـ54 هدفًا في الموسم التالي، ما يعكس تطورًا هائلًا في أدائه.

ورغم أن جيوكيريس سبق أن انضم إلى برايتون وهو في سن المراهقة، إلا أنه لم يشارك أبدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، واكتفى بالظهور في 8 مباريات دون تسجيل ظهور رسمي في البريميرليج.