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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن تشيلسي سيحاول مرة أخرى هذا الصيف بيع اللاعب البرتغالي، الذي يعتبر هدفًا قديمًا للمدرب أوناي إيمري، والذي سبق له أن حاول التوقيع معه في أكثر من مناسبة.

جواو فيليكس يكشف: العودة إلى بنفيكا قريبة.. وتشيلسي يفتح باب الرحيل

كان فيلا قد سعى لضم نجم بنفيكا السابق في الصيف الماضي، لكن تشيلسي فضّل استخدامه في إطار صفقة انتقال كونور جالاغر إلى أتلتيكو مدريد. لاحقًا، ومع بداية الموسم، لم يعتمد المدرب إنزو ماريسكا على فيليكس بشكل كبير، حيث بدأ فقط ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى تشيلسي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة النادي اللندني لم تكن راغبة في بيعه لمنافس مباشر على مقاعد دوري أبطال أوروبا في يناير الماضي. كما رفضت إعارته إلى فيلا، مطالبة بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عنه.

في النهاية، غادر فيليكس على سبيل الإعارة إلى نادي ميلان الإيطالي، بينما تمكن تشيلسي من التأهل إلى دوري الأبطال في اليوم الأخير من الموسم، متفوقًا على أستون فيلا.

تشير التوقعات إلى أن تشيلسي سيفتح الباب أمام خيارات الإعارة أو البيع الدائم هذا الصيف، وقد يكون أكثر انفتاحًا على العمل مع فيلا هذه المرة، على الرغم من أن كلفة الراتب المرتفعة للاعب قد تؤثر على قرار إدارة النادي الإنجليزي.

فيلا مطالب أيضًا بتقليص فاتورة الأجور هذا الصيف، بعد محادثات إيجابية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن خروقات لقواعد اللعب المالي النظيف.

من جهته، ألمح فيليكس إلى أن العودة إلى بنفيكا، النادي الذي بدأ فيه مسيرته، تظل احتمالًا واردًا بقوة. وقال اللاعب في تصريح لصحيفة "كوريو دا مانها" نقلته "ريكورد":

"الجميع يعلم أن بنفيكا هو نادي قلبي. في يوم من الأيام، سأعود بالتأكيد. لا أعلم إن كان ذلك الآن أم في المستقبل. لدي بعض الأفكار في رأسي، منها البقاء في إنجلترا أو العودة إلى بنفيكا. عائلتي هنا، وأشعر أنني بحاجة إلى أن أكون في وطني. لذلك، فإن بنفيكا هو أحد الخيارات التي تدور في ذهني. نعم، بنفيكا هو موطني. سأعود إليه يومًا ما. لا أعلم إن كان ذلك الآن أم بعد بضع سنوات، ولكن إن حدث الآن، فسأكون سعيدًا."

وقد يشهد مستقبل فيليكس عودة إلى العمل مع مدربه السابق برونو لاجي، حيث قال: "إنه مدرب أعرفه، وكان له دور مهم في مسيرتي، وقد يؤثر ذلك على قراري. بالطبع، أنا أتطلع إلى العودة إلى بنفيكا، وربما هذا هو المكان الذي أميل إليه أكثر، سواء كان برونو لاجي أو مدربًا آخر."