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أحمد جودة - القاهرة - لا يزال نادي ريال مدريد يضع لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا، نجم باريس سان جيرمان، كأولوية قصوى لدعم خط الوسط، حسب ما كشفه موقع ديفينسا سنترال.

ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا لضم فيتينيا.. وكامافينجا قد يدخل الصفقة

ويفكر ريال مدريد في عرض تبادلي يتضمن إدواردو كامافينجا بالإضافة إلى 100 مليون يورو، من أجل إقناع النادي الباريسي بالتفاوض على الصفقة، رغم أن عقد فيتينيا يمتد حتى عام 2029 ولا توجد نية لدى باريس للتخلي عنه حاليًا.

"فيتينيا يُنظر إليه داخل ريال مدريد كلاعب مثالي لقيادة خط الوسط في الحقبة الجديدة بقيادة تشابي ألونسو"، حسب المصدر.

ومع نهاية كأس العالم للأندية، يرى مسؤولو النادي الملكي أن الفترة المقبلة قد تكون الفرصة الأنسب لبدء المحادثات، خاصة إذا أبدى باريس أي اهتمام بضم كامافينجا.