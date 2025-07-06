أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني



أجريت ظهر اليوم قرعة المجموعة الثانية (أ - ب) لدورى القسم الثانى ب بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومجدى الشيخ عضو اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة وعدد من مندوبى الأندية. "،والتي تضم 28 ناديًا، تم توزيعها إلى مجموعتين فرعيتين أ وب

وشهدت القرعة مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الأولى.

وجاءت قرعة الجولة الأولى للمجموعة الفرعية ( أ ) عن التالي:

رع - شباب الخربه

الشرقية بالزقازيق - ٦ أكتوبر

المريخ - منتخب السويس

الرباط والانوار - نجمة سيناء

شرم الشيخ - العبور

شباب القزازين - بور فؤاد

الزرقا - قرية عامر

النصر بالعريش باي

بينما اسفرت مواجهات المجموعة الفرعية (ب) عن التالي:

النجوم - بنها

جمهورية شبين - حلوان العام

سرس الليان - المستقبل سبورت

ايسترن كومباني - مصر للتأمين

النصر - إتحاد الشرطة

القناطر - الشمس

دياموند - ليفيلز

ألو ايجيبت باي

بعد نهاية الدوري اول المجموعة أ يواجة اول المجموعة ب

مباراتين ذهاب واياب وصاحب المركز الأول يصعد دوري المحترفين