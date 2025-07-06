نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يُقرر صرف النظر عن ضم دومفريس رغم البند الجزائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي برشلونة الإسباني عدم المضي قدمًا في التعاقد مع الظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفريس، لاعب إنتر ميلان، رغم امتلاكه بندًا جزائيًا يسمح له بالرحيل مقابل 25 مليون يورو للأندية الأجنبية حتى منتصف يوليو.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ليست مهتمة بتفعيل البند، رغم ارتباط اللاعب في الأسابيع الماضية بالانتقال إلى كتالونيا، خاصة بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا.

لماذا رفض برشلونة التعاقد مع دومفريس؟ يعود قرار برشلونة لعدة عوامل:

الرضا عن المستوى الحالي

الجهاز الفني بقيادة هانسي فليك مقتنع تمامًا بمردود جول كوندي في مركز الظهير الأيمن، بعد مساهمته الفعالة في التتويج بلقبي الدوري وكأس الملك الموسم الماضي.

ثقة في الشباب

فليك يرى أن الشاب هيكتور فورت هو مستقبل الجبهة اليمنى، بينما يمكن لـ إريك غارسيا تغطية هذا المركز عند الحاجة بفضل تعدد أدواره الدفاعية.

القيود المالية

لا يزال برشلونة يعاني من ضغوط اللعب المالي النظيف، والتعاقد مع دومفريس كان سيعني صعوبة تسجيله رسميًا في قائمة الفريق، ما يُعد مخاطرة غير ضرورية.