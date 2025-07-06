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أحمد جودة - القاهرة - دخل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، نجم ريال مدريد، على خط الجدل المثار حول إصابة جمال موسيالا، نجم بايرن ميونيخ، مدافعًا عن جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، بعد الانتقادات التي طالته بسبب التدخل الذي أدى لإصابة النجم الألماني الشاب.

كورتوا يدافع عن دوناروما بعد اتهامات نوير: "ليس مسؤولًا عن إصابة موسيالا"

موسيالا تعرض لكسر في الشظية وتمزقات في الأربطة خلال مواجهة بايرن ضد باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية، إثر تدخل مباشر من دوناروما في نهاية الشوط الأول.

مانويل نوير، قائد بايرن، انتقد تصرف دوناروما، قائلًا: "لا أرى أن الحارس كان بحاجة للتدخل بهذه الطريقة. الأمر كان محفوفًا بالمخاطر وغير ضروري".