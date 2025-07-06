دوناروما يتسبب في كسر موسيالا.. وكومباني: "أشعر بالغليان"

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى جمال موسيالا، نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، إصابة بالغة خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس العالم للأندية، أجبرته على الخروج محمولًا على نقالة وسط صرخات الألم ودموعه التي هزت مشاعر الجميع على أرض الملعب.

إصابة مروعة لجمال موسيالا.. وكومباني: "دمي يغلي"

الإصابة جاءت إثر تدخل عنيف من حارس باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما، خلال الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في الولايات المتحدة، وانتهت بفوز باريس 2-0.

كشفت الفحوصات أن موسيالا (22 عامًا) تعرض لـكسر في عظمة الشظية، وسيخضع لعملية جراحية بعد عودته إلى ألمانيا، على أن يغيب عن الملاعب حتى نوفمبر المقبل على أقل تقدير.

كومباني غاضب: "هذه كرة القدم لكنها تقتل الشغف"

ظهر المدرب فينسنت كومباني غاضبًا وحزينًا عقب اللقاء، قائلًا: "دمي يغلي. ما حدث مؤلم للغاية. جمال لاعب يعيش من أجل كرة القدم، وقد عاد للتو من إصابة، والآن يُحرم مجددًا بهذه الطريقة".

وأضاف: "نحن نحاول أن نستمد القوة من هذه اللحظات، لكن الواقع قاسٍ. هذه ضربة كبيرة لنا جميعًا".