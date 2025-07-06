نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يُعلّق صفقة دياز احترامًا لوفاة جوتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرّر نادي برشلونة تعليق مفاوضاته مع نادي ليفربول بشأن التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، وذلك احترامًا لظروف النادي الإنجليزي بعد الوفاة المفاجئة والحزينة للنجم البرتغالي ديوجو جوتا.

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت، فإن إدارة برشلونة اختارت تجميد المحادثات مؤقتًا، تفاديًا للظهور بمظهر المتعجل أو غير الحساس في فترة يمر فيها ليفربول بحالة من الحزن والتأثر الشديد.

من نيكو ويليامز إلى لويس دياز

برشلونة كان يضع نيكو ويليامز كأولوية في سوق الانتقالات، وظنّ أن الصفقة قريبة من الحسم. لكن التجديد المفاجئ لعقد نيكو مع أتلتيك بيلباو حتى عام 2035، غيّر خريطة التحرك، وفتح باب التفكير في بدائل جديدة على رأسها دياز.

المدير الرياضي ديكو عاد لتفعيل خيار دياز، لكنه يدرك تمامًا صعوبة المفاوضات. فليفربول لا يرغب في بيع اللاعب، ولا يوجد في عقده شرط جزائي، كما أن النادي الإنجليزي يطلب ما بين 70 إلى 80 مليون يورو مقابل التفكير في بيعه.

دياز ينتظر.. وصفقة قد تتم في أغسطس

برغم التعقيدات، لا يزال برشلونة متمسكًا بالأمل. وتشير التقارير إلى أن دياز منفتح على الانتقال إلى كامب نو، وأن وكيله قد نقل رغبته إلى ديكو بالفعل.

ويأمل برشلونة في أن تتغير الظروف مع مرور الوقت، خصوصًا في ظل إنفاق ليفربول أكثر من 200 مليون يورو في السوق، مما قد يدفعهم لاحقًا إلى النظر في العروض.

في الوقت الحالي، يلتزم النادي الكتالوني بسياسة الصبر والانتظار، طامحًا في أن يحين الوقت المناسب لإتمام الصفقة، وجلب دياز كحل هجومي مهم قبل انطلاق الموسم الجديد.