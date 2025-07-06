نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضم "جوهرة أياكس" في صفقة واعدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ريال مدريد تحركاته النشطة في سوق الانتقالات الصيفية، وهذه المرة يقترب من إتمام التعاقد مع لاعب الوسط الموهوب عبد الله وزّان، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي انتهى عقده مؤخرًا مع نادي أياكس الهولندي.

ريال مدريد يضم "جوهرة أياكس" في صفقة واعدة

ووفقًا لما أوردته صحيفة "إم دي" الإسبانية، فإن "لوس بلانكوس" بات على بعد خطوات من إعلان الصفقة رسميًا، متفوقًا على غريمه التقليدي برشلونة الذي كان أيضًا مهتمًا بخدمات اللاعب.

وسيبدأ وزّان مشواره مع النادي الملكي من خلال أكاديمية الشباب "لا فابريكا"، على أن يتم تحديد فريقه بين الفئتين تحت 18 أو 19 عامًا، فيما يُستبعد انضمامه حاليًا إلى ريال مدريد كاستيا بسبب سنه.

وستدفع إدارة ريال مدريد رسوم تطوير رمزية لنادي أياكس، كجزء من اتفاق غير رسمي نظرًا لعدم وجود عقد احترافي للاعب.

وزّان الذي سبق له تمثيل كل من هولندا والمغرب على مستوى الشباب، اختار الانضمام لاحقًا إلى المنتخب المغربي، وقد يكون مستقبلًا أحد الوجوه الواعدة في تشكيلة المدرب الجديد تشابي ألونسو.