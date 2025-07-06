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أحمد جودة - القاهرة - رفض النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، عرضًا ضخمًا من نادي الهلال السعودي بقيمة 40 مليون دولار سنويًا، مفضلًا الاستمرار في الملاعب الأوروبية وسط اهتمام عدد من كبار القارة بخدماته.

أوسيمين يرفض عرض الهلال الخرافي ويتمسك بالبقاء في أوروبا

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الهلال قدم عرضًا مغريًا للغاية للظفر بخدمات الهداف النيجيري، لكنه قوبل بالرفض، حيث يسعى أوسيمين للمنافسة على أعلى المستويات في دوري أبطال أوروبا.