نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوهرة جديدة على أعتاب برشلونة بإشارة من فليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بينما يواصل نادي برشلونة بحثه عن جناح أيسر جديد في سوق الانتقالات الصيفية، خطف الشاب يان فيرجيلي الأنظار داخل أروقة النادي، بعد موسم مميز مع فرق الشباب واهتمام مباشر من المدرب هانسي فليك.

ورغم فشل صفقة نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو، يبدو أن برشلونة قد يجد ضالته في المواهب التي يصنعها داخليًا، وتحديدًا في فيرجيلي البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يُنتظر أن يحصل على فرصة في جولة ما قبل الموسم.

أداء لافت في موسم الثلاثية

لعب فيرجيلي دورًا حاسمًا في تتويج شباب برشلونة بثلاثية تاريخية، منها دوري أبطال أوروبا للشباب، وأظهر قدرات هجومية مميزة بتسجيله 4 أهداف وصناعة هدفين، كما تألق مع منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا.

جناح متعدد الحلول

يمتاز فيرجيلي بقدرته على اللعب في الجناحين، رغم أنه يفضّل الجهة اليسرى، ويتميز بسرعته الكبيرة ومهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات الفردية، سواء بالتوغل أو اللعب العرضي.

فليك يضع ثقته في اللاعب

حسب صحيفة "سبورت"، فقد نال فيرجيلي إعجاب المدرب هانسي فليك، الذي منحه وعودًا بالمشاركة في الفترة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد، ما قد يفتح له أبواب الفريق الأول إذا حافظ على مستواه.