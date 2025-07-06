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أحمد جودة - القاهرة - اقترب الغاني محمد قدوس، لاعب وست هام يونايتد، من مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل مفاوضات متقدمة يقودها نادي توتنهام.

محمد قدوس يقترب من الرحيل عن وست هام.. وتوتنهام الأقرب لحسم الصفقة

وأكدت تقارير إنجليزية أن المحادثات بين إدارة توتنهام ووكالة اللاعب ما زالت مستمرة، في الوقت الذي أبدى فيه قدوس ترحيبه بالانتقال إلى صفوف السبيرز.

رغم الأداء المتراجع للاعب خلال الموسم الماضي، والذي سجل خلاله 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي، إلا أن الاهتمام بخدماته لا يزال قائمًا من عدة أندية، أبرزها توتنهام وتشيلسي.

وتشير التقديرات إلى أن وست هام لن يمانع بيع اللاعب حال وصول عرض بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يتيح للإدارة فرصة دعم الفريق بصفقات جديدة في عدة مراكز، لا سيما الدفاع والهجوم.

ومن المنتظر أن تُحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، في حال توصل الطرفين لاتفاق نهائي على التفاصيل المالية وشروط التعاقد.