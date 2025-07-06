نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسة شرسة على افضل لاعب في افريقيا.. حكيمي ينافس صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الصراع مشتد بين النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، ونظيره المغربي أشرف حكيمي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على لقب أفضل لاعب في إفريقيا.

أشرف حكيمي ينافس صلاح على أفضل لاعب في إفريقيا

وقاد النجم المغربي أشرف حكيمي فريقه باريس سان جيرمان، للتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في موسمه الحالي، عقب الفوز على نظيره بايرن ميونخ بهدفين دون رد.

بينما شهدت الفترة الأخيرة، تألق لافت للنظر للنجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول، وتحديدا في موسم 2024-2025، بعدما سجل أكثر من 25 هدفا في جميع البطولات.

كما تأهل رفقة ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتألق في تصفيات كأس العالم 2026، كما حصل الفرعون المصري على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين، وأبرز المرشحين لجائزة الأفضل من الفيفا (The Best).

وتألق كذلك النجم المغربي أشرف حكيمي، سواء مع فريقه باريس سان جيرمان، الذي توج معه ببطولة الدوري الفرنسي، أو مساهمته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) عن القائمة النهائية للمرشحين لبطولة أفضل لاعب في إفريقيا في الربع الأخير من عام 2025.

فهل ينجح محمد صلاح في التتويج بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، أم يتوج بها المغربي أشرف حكيمي للمرة الأولى بعد تألقه طوال الفترة الماضية؟

