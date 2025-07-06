هل يحسم ديمبلي الكرة الذهبية حال فوز باريس سان جيرمان بمونديال الأندية ؟

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أحمد جودة - القاهرة - بات النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، على بُعد خطوات قليلة من التتويج بجائزة الكرة الذهبية في حال فوز الفريق الباريسي ببطولة كأس العالم للأندية.

وتمكن عثمان ديمبيلي من تسجيل هدف باريس سان جيرمان الثاني أمام بايرن ميونخ الألماني، في ربع نهائي المونديال، عند الدقيقة 90+6؛ ليساهم في تأهل فريقه إلى نصف النهائي.

ديمبيلي يقترب من حسم الكرة الذهبية

وفي حال توج باريس سان جيرمان ببطولة كأس العالم للأندية، ستكون فرص النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، أكبر للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بالإضافة إلى تتويجه مع الفريق بثلاث بطولات الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وسيكون ديمبيلي الأقرب للتتويج بالكرة الذهبية في ظل تألقه مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة الأخيرة، في حال توج الفريق بمونديال الأندية.

