جواو بيدرو يوقع لتشيلسي.. لكن مشاركته في دوري الأبطال مهددة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي تشيلسي الإنجليزي في حسم سباق التعاقد مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، متفوقًا على نيوكاسل يونايتد، أحد أبرز المهتمين بضمه هذا الصيف. ورغم توقيع اللاعب رسميًا، إلا أن مشاركته المحتملة في دوري أبطال أوروبا ما زالت محل شك.

ويأتي هذا بسبب القيود المالية المفروضة على تشيلسي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الذي فرض غرامة ضخمة على النادي بلغت 27 مليون جنيه إسترليني، بسبب خروقات مالية تعود لعام 2024، تتعلق بتجاوز نسبة الإنفاق على الرواتب مقارنة بالإيرادات.

"الرصيد الإيجابي".. شرط اليويفا

أكدت لجنة الرقابة المالية التابعة لليويفا أنه لا يمكن لتشيلسي تسجيل لاعبين جدد في قائمة دوري الأبطال، ما لم يكن رصيد صفقاته إيجابيًا (أي أن إجمالي المبيعات يتجاوز إجمالي التعاقدات). وتشير التقارير إلى أن بيدرو وآخرين مثل ليام ديلاب، كلفوا خزائن النادي أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

ورغم أن تشيلسي حاول تجاوز هذه الضغوط ببيع فريق السيدات مقابل 200 مليون جنيه، إلا أن اليويفا لم يعترف بهذه الأرباح ضمن حساباته المالية، مما يضع النادي تحت ضغط إضافي.

مستقبل اللاعبين مهدد

الوضع المالي قد يؤدي إلى رحيل بعض اللاعبين الحاليين، وسط أنباء تشير إلى إمكانية بيع أسماء مثل نوني مادويكي وكريستوفر نكونكو، ضمن مساعي إدارة تشيلسي لضبط الميزانية.

وأكد النادي اللندني في بيان رسمي:

"نادي تشيلسي عمل بشكل شفاف مع اليويفا وقدم تقارير مفصلة حول أوضاعه المالية، ويأمل في إنهاء هذه القضية سريعًا."