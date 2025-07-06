نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو منافس باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد.

وتأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، عقب تحقيق الفوز على نظيره بايرن ميونخ الألماني، بهدفين دون رد.

بينما نجح فريق ريال مدريد الإسباني، في تحقيق الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة 3-2 ليضرب موعدا ناريا أمام نظيره باريس سان جيرمان في نصف نهائي المونديال.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يلتقي ريال مدريد مع نظيره باريس سان جيرمان، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

والجدير بالذكر أن منصة DAZN هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية، في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

