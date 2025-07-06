نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بقيادة فيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، فترة إعداده للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، في أول ظهور رسمي له على رأس الجهاز الفني للفريق.

الزمالك يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد بقيادة فيريرا

وقرر الجهاز الفني تجمع اللاعبين في ستاد الكلية الحربية في تمام السادسة والنصف مساءً، على أن تنطلق أولى الحصص التدريبية في تمام الثامنة مساءً.

ومن المنتظر أن يعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للتعارف وشرح خطة العمل خلال فترة الإعداد، والتي تهدف إلى تجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا لانطلاقة قوية في الموسم الجديد.

ويمثل هذا التجمع أول خطوة رسمية للمدرب البلجيكي في مشواره مع الزمالك، بعد توقيعه مؤخرًا على عقود تدريب الفريق خلفًا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا.