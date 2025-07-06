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أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي محمد شبانة فيديو تقديم البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، والذي نشرته الصفحات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه حمل رسائل "مستفزة" موجهة لجماهير الأهلي.

شبانة: لا لوم على الإعلام في الفتنة بين الجماهير مادام يغذيها القطبين

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" عبر إذاعة شعبي إف إم إن الفيديو الذي قدم فيه الزمالك مدربه الجديد لا يقل استفزازًا عن الإعلان الذي نشرته شركة راعية للأهلي مؤخرًا، والذي أغضب جماهير الزمالك بسبب ما تضمنه من إسقاطات.

وأوضح شبانة أن عربة الإسعاف التي ظهرت في إعلان الأهلي السابق، والتي اعتبرها جمهور الزمالك إسقاطًا على ناديهم، يقابلها الراية الحمراء التي تم تمزيقها ورميها أرضًا في فيديو تقديم مدرب الزمالك، في إشارة واضحة للطرف الآخر.

وأضاف: "لا يمكن الآن أن نلوم الإعلام أو المؤثرين على السوشيال ميديا بشأن حالة الاحتقان بين الجمهورين، مادامت إدارات الناديين نفسها تمارس هذا النوع من الاستفزاز بأساليب دعائية مموّهة."

وأكد شبانة أن هذا النهج لن يزيد إلا من الاحتقان الجماهيري، داعيًا إلى مزيد من الحكمة والمسؤولية في الخطاب الإعلامي والدعائي داخل الأندية الكبرى.