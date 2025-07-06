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أحمد جودة - القاهرة - اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، لاعب شلاسك فروتسواف البولندي، وذلك لتعويض رحيل المهاجم وسام أبو علي الذي غادر صفوف الفريق مؤخرًا.

أسد الحملاوي يقترب من ارتداء القميص الأحمر رغم الإغراءات الرومانية

وكشفت مصادر أن الأهلي قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع النادي البولندي، ويخطط لتفعيل بند الشراء النهائي في عقد اللاعب، والذي تبلغ قيمته نحو 950 ألف يورو.

ورغم تلقي الحملاوي عرضًا رسميًا من نادٍ روماني خلال الأيام الماضية، فإن اللاعب أبدى رغبة قوية في ارتداء القميص الأحمر وخوض تجربة اللعب في الدوري المصري مع بطل إفريقيا.

ويأتي تحرك الأهلي السريع لحسم الصفقة ضمن خطة تدعيم خط الهجوم بلاعب جاهز، يمتلك خصائص فنية مميزة وقادر على الانسجام السريع مع المجموعة، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.