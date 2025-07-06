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أحمد جودة - القاهرة - بدأ النادي الأهلي تحركات جادة نحو التعاقد مع توفيق محمد، الظهير الأيسر لفريق بتروجت، تحسبًا لفشل صفقة ضم محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا.

بسبب تعثر صفقة شكري.. توفيق محمد يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

وكشفت مصادر مطلعة أن سيراميكا كليوباترا وضعت شرطًا رئيسيًا للموافقة على رحيل شكري، يتمثل في الحصول على خدمات كريم الدبيس لاعب الأهلي ضمن الصفقة، وهو ما جعل المفاوضات تتعثر حتى الآن.

وفي ظل تمسك الأهلي بالحفاظ على بعض عناصره الشابة، بدأ مسؤولو القلعة الحمراء التحرك السريع لضم توفيق محمد كبديل محتمل، لتدعيم مركز الظهير الأيسر في ظل حاجة الفريق لعنصر إضافي بالمركز قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتشير المعلومات إلى أن المفاوضات مع بتروجت دخلت حيز الجدية خلال الساعات الأخيرة، في وقت يسعى فيه الأهلي لحسم هذا الملف مبكرًا لضمان الجاهزية الفنية للموسم المقبل، خصوصًا مع تعدد المشاركات المحلية والقارية.