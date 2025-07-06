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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية قطرية عن أن الاتحاد القطري لكرة القدم تلقى عرضًا رسميًا من نظيره المصري لتنظيم مباراتين وديتين بين منتخبي مصر وقطر في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.

مصر تقترح مباراتين وديتين أمام قطر في الدوحة سبتمبر المقبل

وبحسب ما أوردته صحيفة "الشرق القطرية"، فإن العرض المصري يتضمن إقامة المعسكر خلال فترة التوقف الدولية، مع اقتراح إقامة المباراتين على استادين مختلفين في الدوحة، وسط اهتمام إعلامي وتسويقي كبير بالحدث.

ولم يُصدر أي من الاتحادين بيانًا رسميًا بعد، لكن المصادر أكدت أن المحادثات في مراحل متقدمة، وأن الاتحاد القطري يدرس العرض بالتنسيق مع الجهاز الفني للعنابي بقيادة المدرب ماركيز لوبيز.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحضيرات المنتخب المصري لاستئناف مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، وكذلك استعدادات قطر لخوض المنافسات المقبلة على المستوى القاري والدولي.