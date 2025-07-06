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أحمد جودة - القاهرة - يواصل المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي (34 عامًا) بحثه عن فريق جديد بعد انتهاء عقده مع جنوى.

بالوتيلي يثير الاهتمام في أمريكا والمكسيك

وبحسب TalkSport، فإن أندية من الدوري الأمريكي MLS والدوري المكسيكي Liga MX أبدت اهتمامها، أبرزها لوس أنجلوس إف سي الذي خسر مؤخرًا أوليفييه جيرو.

كما يرغب نادي كروز أزول المكسيكي في إعادة المحاولة بعد فشل صفقة ضمه في الشتاء الماضي.

يُذكر أن بالوتيلي لعب مع 12 نادٍ مختلف في مسيرته، من بينها ميلان ومانشستر سيتي وليفربول، ومن المتوقع أن يضيف نادٍ جديد إلى قائمته قريبًا.