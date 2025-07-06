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أحمد جودة - القاهرة - قدم كريستال بالاس عرضًا رسميًا للتعاقد مع الظهير الأيسر الكرواتي بورنا سوسا، لاعب أياكس، والذي قضى الموسم الماضي معارًا إلى تورينو الإيطالي.

كريستال بالاس يتحرك للتعاقد مع بورنا سوسا

سوسا (27 عامًا) شارك في 20 مباراة مع تورينو خلال موسم 2024-2025، ويُقال إنه يُناسب تمامًا خطة المدرب أوليفر جلاسنر (3-4-2-1) كلاعب جناح أيسر خلف تيريك ميتشل، خاصة بعد عودة بن تشيلويل إلى تشيلسي.

صفقة سوسا قد تتأثر بمصير مشاركة كريستال بالاس في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وهو قرار لا يزال معلقًا من جانب الاتحاد الأوروبي.