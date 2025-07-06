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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي بناء مشروعه الهجومي الطموح في سوق الانتقالات الصيفية، حيث كشف تقرير لصحيفة كوريري ديلو سبورت عن تفاصيل صفقة مزدوجة محتملة قد تضم المهاجمين جادون سانشو وجوناثان ديفيد.

فلاهوفيتش في الطريق للخروج.. ويوفنتوس يفتح الباب أمام سانشو وديفيد

فقد أكّد التقرير أن صفقة انتقال جوناثان ديفيد إلى "السيدة العجوز" قد أُغلقت بالفعل، والآن تركّز الإدارة، بقيادة المدير العام الجديد داميان كومولي، على ضم جناح مانشستر يونايتد جادون سانشو لتعزيز الجانب الإبداعي في الخط الأمامي.

وتعود محاولة ضم سانشو إلى العام الماضي، حين فضّل مانشستر يونايتد إعارته إلى تشيلسي بدلًا من يوفنتوس، لأن "البلوز" لم يطالبوا بمساهمة من النادي الإنجليزي في دفع راتب اللاعب. لكن هذا الصيف، يبدو أن يوفنتوس يفضّل خيار الشراء الكامل، رغم استمرار المعضلة المالية: راتب سانشو الذي يتجاوز 10 ملايين يورو سنويًا.

التقارير تشير إلى أن يوفنتوس توصل لاتفاق مبدئي مع مانشستر يونايتد، سواء عبر صفقة تبادلية مع دوغلاس لويز، أو مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز. لكن العقد مع اللاعب نفسه لم يُحسم بعد، بسبب فجوة كبيرة في الراتب المطلوب.

يطلب سانشو راتبًا صافيًا قدره 8 ملايين يورو، وهو رقم تعتبره إدارة يوفنتوس غير مستدام، وتعرض بدلًا من ذلك راتبًا مشابهًا لما سيتقاضاه ديفيد، أي بين 6 و7 ملايين يورو.

في سياق آخر، يسعى يوفنتوس لتحرير فاتورة أجوره المرتفعة، عبر التخلص من راتب دوسان فلاهوفيتش، الذي يبلغ 12 مليون يورو سنويًا. وتشير التقارير إلى أن وكيل فلاهوفيتش سيتوجه إلى تورينو للتفاوض بشأن فسخ محتمل للعقد مقابل تعويض مالي، على غرار ما حدث مع الحارس فويتشيك تشيزني